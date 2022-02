Marocchi | “Risultato giusto | anche se in bilico fino all’ultimo” | Serie A News

Advertising

PianetaMilan : #Marocchi : “Risultato giusto, anche se in bilico fino all’ultimo” | #SerieA News #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : Marocchi dice la sua su #Milan - #Samp - sportli26181512 : Marocchi sul successo del Milan: 'Risultato giusto, anche se in bilico fino all'ultimo': Intervenuto ai microfoni d… - MilanNewsit : Marocchi sul successo del Milan: 'Risultato giusto, anche se in bilico fino all'ultimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Marocchi Risultato

Radio Rossonera

... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: GiancarloBordocampo ed ... con 6 degli ultimi 8 confronti in Serie A tra le due squadre che sono terminati con idi ...... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: GiancarloBordocampo ed ... Negli ultimi 16 incontri in Serie A tra Fiorentina e Genoa a dominare è stato ildi ...Le parole di Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport, a commento della vittoria del Milan contro la Sampdoria: «Risultato giusto, anche se rimane in bilico fino all’ultimo. Il Milan faceva ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato così il successo del Milan contro la Samp: "Risultato giusto, anche se rimane in bilico fino all'ultimo. Il Milan faceva ...