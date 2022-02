Iraq, progetto Ue-Unicef con Eni per migliorare la qualità dell’acqua a Bassora (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Unione Europea e l’Unicef, in collaborazione con Eni, hanno lanciato un progetto in partnership con il Governatorato di Bassora, volto a migliorare la qualità dell’acqua per 850.000 persone nella città di Bassora, compresi oltre 160.000 bambini come beneficiari diretti. Alla cerimonia di lancio hanno partecipato il governatore di Bassora, H.E. Asaad Al Edani, Barbara Egger, Responsabile della Cooperazione della Delegazione UE in Iraq, Paula Bulancea, Deputy Representative dell’Unicef in Iraq, Alberto Piatti, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile di Eni, Walid ElMahdy, Managing Director di Eni Iraq BV, e altre autorità. “L’Unicef continua a lavorare in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Unione Europea e l’, in collaborazione con Eni, hanno lanciato unin partnership con il Governatorato di, volto alaper 850.000 persone nella città di, compresi oltre 160.000 bambini come beneficiari diretti. Alla cerimonia di lancio hanno partecipato il governatore di, H.E. Asaad Al Edani, Barbara Egger, Responsabile della Cooperazione della Delegazione UE in, Paula Bulancea, Deputy Representative dell’in, Alberto Piatti, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile di Eni, Walid ElMahdy, Managing Director di EniBV, e altre autorità. “L’continua a lavorare in ...

Advertising

_m3dvsa_ : @TizianaFerrario Il progetto US - Israeliano era chiaro da prima 9 11. Iraq, arab spring, libia, siria, ucraina mol… - LandiDario : RT @ansa_ambiente: L'#UnioneEuropea, l'#Unicef ed #Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari per migliorare la qualità dell'acqua a… - GiovanniMario12 : RT @ansa_ambiente: L'#UnioneEuropea, l'#Unicef ed #Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari per migliorare la qualità dell'acqua a… - elena_pressel : RT @ansa_ambiente: L'#UnioneEuropea, l'#Unicef ed #Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari per migliorare la qualità dell'acqua a… - ansa_ambiente : L'#UnioneEuropea, l'#Unicef ed #Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari per migliorare la qualità dell'ac… -