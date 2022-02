"Il problema è arrivare al 2023". La 'profezia' di Orlando sul governo (Di domenica 13 febbraio 2022) Per il ministro del Lavoro non bisogna sottovalutare la crisi pentastellata in ottica amministrative Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Per il ministro del Lavoro non bisogna sottovalutare la crisi pentastellata in ottica amministrative

Advertising

BFCNews1909 : @OrsLuc_ @TuttoMercatoWeb Che il problema principale sia dall’alto è assodato da più di due anni. Infatti a prescin… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: Marko Lazetic sta svolgendo lavoro atletico personalizzato per arrivare ad avere condizione migliore, nessun problema - nicolaebasta : RT @martafana: La priorità per il Min lavoro non sembrano essere i tre morti al giorno, i 5mln di lavoratori poveri, l'inferno che vivono q… - ParigiStefano : RT @martafana: La priorità per il Min lavoro non sembrano essere i tre morti al giorno, i 5mln di lavoratori poveri, l'inferno che vivono q… - piolismo2021 : RT @86_longo: Marko Lazetic sta svolgendo lavoro atletico personalizzato per arrivare ad avere condizione migliore, nessun problema -