Il Milan non sbaglia, stacca Inter e Napoli: ora è prima in Serie A (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Milan vince di misura con la Sampdoria, grazie ad un gol di Leao e si prendono la vetta della classifica di Serie A. I rossoneri non si sono lasciati sfuggire l’occasione e sono riusciti a battere la Sampdoria, issandosi la primo posto. Bravi gli uomini di Pioli a sfruttare il pareggio tra Napoli e Inter che gli ha aperto le porte. I rossoneri ora hanno 55 punti in classifica, ovvero uno in più dell’Inter e due in più del Napoli che è terzo. Non bisogna dimenticare che l’Inter ha una partita da recuperare, quella con il Bologna. Intanto il pareggio tra Napoli e Inter può favorire anche la Juventus, che questa sera sfida l’Atalanta. In caso di vittoria i bianconeri si porterebbero a sette lunghezze dalla vetta. La sfida tra ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilvince di misura con la Sampdoria, grazie ad un gol di Leao e si prendono la vetta della classifica diA. I rossoneri non si sono lasciati sfuggire l’occasione e sono riusciti a battere la Sampdoria, issandosi la primo posto. Bravi gli uomini di Pioli a sfruttare il pareggio trache gli ha aperto le porte. I rossoneri ora hanno 55 punti in classifica, ovvero uno in più dell’e due in più delche è terzo. Non bisogna dimenticare che l’ha una partita da recuperare, quella con il Bologna. Intanto il pareggio trapuò favorire anche la Juventus, che questa sera sfida l’Atalanta. In caso di vittoria i bianconeri si porterebbero a sette lunghezze dalla vetta. La sfida tra ...

