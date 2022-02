GF Vip 5 | incidente hot per Gianluca Costantino | “Si è visto tutto”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Che apiaccia Soleil Sorge è ormai appurato,che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non perde occasione per stargli vicino. Per esempio ieri sera i due hanno fatto la doccia insieme, mentre Delia Duran, Antonio Medugno e Katia Ricciarelli li osservavano ridendo sotto i baffi. Il motivo è l’decisamente “h0t” capitato a, che nel guardare Soleil vestita solo di un mini-bikini mentre si insaponava a pochi centimetri da lui, non è riuscito a trattenere una visibile erezione, scatenando l’ilarità e gli sfottò dei presenti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Basciano imita e deride Alex Belli: la reazione di Delia Duran Alessandro Basciano ha ironizzato sull’aereo che l’attore ha inviato alla moglie nella Casa, e quest’ultima ha rincarato ...

