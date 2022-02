Genoa-Salernitana | le formazioni ufficiali | scontro salvezza!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 febbraio 2022) La 25° giornata di Serie A prosegue con la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre vi sveleremo leche scenderanno in campo alle 15:00. I padroni di casa attualmente occupano la diciannovesima posizione in classifica con 14 punti. Il “grifone” da quando è arrivato Blessin ha trovato nuova linfa ma questa non è bastata per arrivare alla prima vittoria della nuova gestione tecnica. L’allenatore cercherà di raggiungerla oggi, davanti ai propri tifosi, mandando in campo i suoi con il 4-2-3-1. Confermato Sirigu tra i pali, in difesa ci saranno Hefti, Maksimovic, Vanheusden e Vasquez. Confermati Sturaro e Badelj in mediana, sulla trequarti agiranno Portanova, Ekuban e Yeboah. In attacco ci sarà Destro con Piccoli pronto a subentrare a gara in ...