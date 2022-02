Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima" (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi vive con la pensione minima non ce la fa a far fronte agli aumenti dei costi dell’energia e Palazzo Vecchio chiama a una campagna di fund raising per aiutare la fascia più debole della popolazione Leggi su repubblica (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi vive con lanon ce la fa a far fronte agli aumenti dei costi dell’energia e Palazzo Vecchio chiama a una campagna di fund raising per aiutare la fascia più debole della popolazione

Advertising

giorgiovascotto : RT @Antigon25386936: Le aziende potranno farsi pubblicità come benefattori, l'abbiente donerà l'equivalente di una cena. Forza, aprite il p… - GiulianaDaniel2 : RT @Antigon25386936: Le aziende potranno farsi pubblicità come benefattori, l'abbiente donerà l'equivalente di una cena. Forza, aprite il p… - Etya73 : RT @Antigon25386936: Le aziende potranno farsi pubblicità come benefattori, l'abbiente donerà l'equivalente di una cena. Forza, aprite il p… - Antigon25386936 : Le aziende potranno farsi pubblicità come benefattori, l'abbiente donerà l'equivalente di una cena. Forza, aprite i… - squopellediluna : 13/02/1996 Dopo 1 100 giorni di carcere, Pietro Pacciani viene assolto dalla Corte d'appello di Firenze per non ave… -