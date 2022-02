Diretta Atalanta-Juventus 0-0 | Squadre negli spogliatoi | a Bergamo regna l' equilibrio

Advertising

zazoomblog : Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Uscita a vuoto di ?Szczesny Bonucci salva sul tiro di Muriel - #Diretta #Atalanta-Ju… - infoitsport : Atalanta-Juventus alle 0-0 - Diretta Koopmeiners in appoggio a Muriel e Boga - infoitsport : LIVE Atalanta-Juventus 0-0 | La Diretta - CalcioOggi : LIVE Atalanta-Juventus 0-0 | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Ci prova subito Vlahovic Sportiello salva in corner - #Diretta #Atalanta-Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Atalanta

JUVENTUS (RISULTATO 0 - 0): VLAHOVIC SCATENATO Ottima partenza della Juventus nella sfida al Gewiss Stadium, con Vlahovic che impegna subito Sportiello costretto a volare per togliere ...All.: Allegri ARBITRO: Maurizio Mariani MARCATORI: ESPULSI: AMMONITI: Djimsiti, Hateboer (A), Danilo (J) RECUPERO: Dove vederla in tv estreaming La partita trae Juventus di ...Carrera a Tuttosport: "De Ligt è già in una big. Ci penserei due volte prima di andarmene". vedi letture. Atalanta-Juve, per Massimo Carrera, è un vero e proprio derby: "Perché sono due squadre che ...19:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, buonasera a tutti voi e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A. 18:50 - Tra una mezz'oretta le ...