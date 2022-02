Diffidati Atalanta-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Torino

(Di domenica 13 febbraio 2022) Idi, andiamo a scoprire chi sono iindella successiva partita contro il. Anel derby, se dovessero rimediare un cartellino giallo al Gewiss Stadium, sono in tre: si tratta di Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Danilo, che potrebbero dunque dover saltare la prossima partita in caso di ammonizione e presteranno maggiore attenzione. SportFace.

Advertising

Atalantinicom : #Atalanta - Diffidati di coppa: Koopmeiners l'unico a rischio#Atalanta - - 1987_Lorenza : RT @gobboisback: Oggi Gasperson ha fatto riposare Demiral e De Roon per la Juve perché diffidati, così hanno saltato la partita di oggi e l… - gobboisback : Oggi Gasperson ha fatto riposare Demiral e De Roon per la Juve perché diffidati, così hanno saltato la partita di o… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Atalanta-Cagliari, fuori i diffidati: Gasperini con la testa a… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaCagliari #Atalanta-Cagliari, fuori i diffidati: Gasperini con la testa alla Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Atalanta

Sportface.it

...a meno tre dal quarto posto e dalla Juventus che si appresta ad affrontare l'. Tutto bene ... A Udine mancheranno anche Luis Alberto e Lucas Leiva, ammoniti esaranno squalificati in ...Entrambi erano, ed entrambi salteranno la sfida di domenica prossima con l'Udinese al ... in attesa di vedere a chi recupererà punti tra Juve eche si affronteranno domani nello ...I diffidati di Atalanta-Juventus, ecco chi sono i nerazzurri a rischio squalifica in vista della successiva partita contro la Fiorentina. Nella partita con cui la Dea vorrà vendicare l’eliminazione ...Se lunedì Vincenzo Italiano dovrà rivoluzionare il centrocampo per le squalifiche di due giocatori di quel reparto, Bonaventura e Torreira, in vista della successiva gara con l'Atalanta al Franchi ...