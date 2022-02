Delia Duran tenta di baciare Antonio | La reazione del tiktoker (Di domenica 13 febbraio 2022) Delia Duran e Antonio sempre più complici al Grande Fratello Vip: lei tenta di baciarlo, la reazione del tiktoker Dopo aver confidato a Gianluca di avere dei dubbi su Delia Duran, Antonio Medugno ha fatto il gioco del Mikado Kiss proprio con la modella, che Durante il gioco dei baci, ha tentato più volte di scambiare un bacio con Antonio, che però si è tirato indietro. Il giovane tiktoker infatti ha il dubbio che quello di Delia sia solo un gioco per far ingelosire Alex, che domani farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia nel tentativo di riconquistare la moglie. Così come si evince dall’aereo con il messaggio che le ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 febbraio 2022)sempre più complici al Grande Fratello Vip: leidi baciarlo, ladelDopo aver confidato a Gianluca di avere dei dubbi suMedugno ha fatto il gioco del Mikado Kiss proprio con la modella, chete il gioco dei baci, hato più volte di scambiare un bacio con, che però si è tirato indietro. Il giovaneinfatti ha il dubbio che quello disia solo un gioco per far ingelosire Alex, che domani farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia neltivo di riconquistare la moglie. Così come si evince dall’aereo con il messaggio che le ha ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - Sun93_07 : RT @Sun93_07: In un mondo di Delia Duran siate Jessica Selassie'. Ti facciamo vincere piccola? #respectforjess #gfvip #jessvip #jeru https:… - Clalblanca : RT @S______j_: Nathalie Caldonazzo 52 anni, Delia Duran 33 anni. A perculare una ragazza di 26 anni, come delle bullette a scuola. Complime… - LaMammaN1 : - PasqualeMarro : #DeliaDuran umiliata da Antonio Medugno: “Sei sposata, smettila…” -