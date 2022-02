“Datti una calmata” C’è Posta per Te | fioccano le polemiche | Luciana Littizzetto non perdona Alex Belli

(Di domenica 13 febbraio 2022) C’èper Te, il botta e risdiventa memorabile. Non è la prima volta che lo studio televisivo accoglie. Non appena fatto il suo ingresso,non ha potuto che intrattenere il pubblico con battute che hanno sollevato una marea di risate. Nel farlo ha tirato in ballo anche Maria De Filippi e non solo. Presente anche. Insomma, un colpo di scena dopo l’altro. Battute dopo battute alla conduttrice del programma.come sempre non perde occasione per coinvolgere tutti in un momento di risate generalizzato: “Vi siete vaccinati? Tu Maria la terza già te la sei dimenticata. Sei in odore di quarta, verso la quinta. Sì, perché la baby birba ha compiuto 60 anni. Ma poi è sempre più ...

Advertising

BibMarino2 : @scannavo - CiroPetrosillo : @luigidimaio Ma che ce Lo dici a fare? È il minimo che tu possa fare nella funzione che occupi. Caro Luigi, te lo d… - ElisianaMaria : Nella scena del ballo lui era pronto a dichiararle il suo amore ma poi lei se n'è uscita con la frase è meglio che… - ParliamoDiNews : C`è posta per te, Luciana Littizzetto gela Alex Belli: `Datti una calmata` – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra #… - lunato57 : @scannavo La Matematica non è una Opinione Altro che sciame renziano. Fatti 2 conti e datti una risposta. Grullopiteco -

Ultime Notizie dalla rete : Datti una

UniboMagazine

Sei in prima serata,calmata Alex... '. 'Se metti dentro al GF un pazzo come me...'. 'Metti dentro non lo userei' , altra staffilata di 'Lucianina'. Sul display dello studio è stata ...... ha riso ammettendo di adorarla, con la comica che subito lo ha messo in imbarazzo con alcune pungenti dichiarazioni: 'Tu adori tutte Alex , siamo in prima serata,calmata. Lui è per la ...datti una calmata. Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi. Adesso Delia è nella Casa, puoi stare sicuro, è segregata. Non ci ho capito una mazza comunque” Alex Belli replica a ...L’udienza è fissata al 28 aprile prossimo. Era stato un medico, già direttore del distretto sanitario di Cosenza Savuto, a denunciare una mancata risposta, entro trenta giorni, riguardo la diffida con ...