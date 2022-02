Danilo la riprende allo scadere, 1-1 fra Atalanta e Juve (Di lunedì 14 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il big match tra Atalanta e Juventus. Il pareggio è arrivato in pieno recupero. Direttamente su calcio d’angolo, Danilo di testa ha risposto al gol di Malinovskyi, che era giunto al 32? della ripresa. Un punto a testa, i bianconeri restano quarti a +2 sui nerazzurri ma con una gara in più. Nei primi minuti di gioco la Juventus sfiora a più riprese il gol con Vlahovic, ma il serbo trova Sportiello attento. Dybala, qualche minuto più tardi, prova ad imitare il compagno di reparto, ma la conclusione a giro termina di poco alla destra di Sportiello. I padroni di casa, dopo la difficoltà iniziale, provano ad alzare il proprio baricentro: De Roon sfiora la rete in spaccata sugli sviluppi di un corner. Al 30? proteste vibranti da parte dell’Atalanta per un’uscita fuori area ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il big match trantus. Il pareggio è arrivato in pieno recupero. Direttamente su calcio d’angolo,di testa ha risposto al gol di Malinovskyi, che era giunto al 32? della ripresa. Un punto a testa, i bianconeri restano quarti a +2 sui nerazzurri ma con una gara in più. Nei primi minuti di gioco lantus sfiora a più riprese il gol con Vlahovic, ma il serbo trova Sportiello attento. Dybala, qualche minuto più tardi, prova ad imitare il compagno di reparto, ma la conclusione a giro termina di poco alla destra di Sportiello. I padroni di casa, dopo la difficoltà iniziale, provano ad alzare il proprio baricentro: De Roon sfiora la rete in spaccata sugli sviluppi di un corner. Al 30? proteste vibranti da parte dell’per un’uscita fuori area ...

