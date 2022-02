Covid | 51 959 positivi | 191 le vittime

Advertising

aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 51.959 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri er… - luigiasero : Covid oggi Italia: 191 decessi e 51.959 contagi. In Sicilia 12 vittime - LaVocedellIsola : Covid oggi Italia: 191 decessi e 51.959 contagi. In Sicilia 12 vittime - infoitinterno : Bollettino Covid di oggi 13 febbraio: 51.959 casi (-10.272) e 191 morti (-78). Tasso di positività all'11,2% - telodogratis : Covid oggi Italia, 51.959 contagi e 191 morti: bollettino 13 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 959

L' ultimo bollettino relativo a domenica 13 febbraio registra 51.nuovi casi e 191 morti, con un tasso di positività in lieve risalita all'11,2%. LA SITUAZIONE- 19 IN ITALIA E NEL MONDO La ...Bollettino: 51.contagi e 191 decessi. Tasso di positività 11,2%. Processati 462.881 tamponi. Speranza: curva in calo, ma cautela: mascherine fondamentali. L'Iss parla di 'rischio mortalità 23 volte superiore per ...Sono 51.959 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.231. Calano ancora le vittime: sono 191, mentre ieri erano state 269. Per ...Sono 51.959 i nuovi casi e 191 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I contagi sono emersi da 462.881 tamponi eseguiti, tra ...