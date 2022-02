Come fare gli occhi a mandorla con l’eyeliner in pochi step (Di domenica 13 febbraio 2022) Come fare gli occhi a mandorla? Semplice, utilizza l’eyeliner! Ti sveliamo tutti i segreti per un trucco perfetto. Risultato: il tuo sguardo avrà un aspetto orientaleggiante! Gli occhi hanno un grande potere comunicativo: lo sguardo rivela emozioni. Basta guardare una persona dritta negli occhi per percepire qual è il suo stato d’animo in quel momento. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 13 febbraio 2022)gli? Semplice, utilizza! Ti sveliamo tutti i segreti per un trucco perfetto. Risultato: il tuo sguardo avrà un aspetto orientaleggiante! Glihanno un grande potere comunicativo: lo sguardo rivela emozioni. Basta guardare una persona dritta negliper percepire qual è il suo stato d’animo in quel momento. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : Stupido io che se da qua do faccio politica faccio solo quello e nemmeno mi verrebbe in mente di fare altro... IN… - CarloCalenda : Personalmente non ho mai pensato che Draghi potesse fare politica in un partito. E tuttavia dobbiamo smetterla di c… - enpaonlus : Un mese per i piani di eliminazione della peste suina nei cinghiali e nei maiali da allevamento: le Regioni ora dov… - S90069359 : @chiara_baleri @amicii_news Ma fammi il piacere, carola sa fare eolo il classico e basta. La Cele vede come unica e… - faustomaroccia : @DELILAH42815874 Il mio micetto non vuole coccole sul letto. Poi mi spieghi come fare???? -