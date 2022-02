Ciclismo | Alexander Kristoff | “L’approccio allo sprint è stato caotico a causa del vento contrario”

(Di domenica 13 febbraio 2022)ha vinto quest’oggi in volata la Clasica de Almería. Il ciclista dell’ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha primeggiato nellochiudendo davanti a Nacer Bouhanni (Arkéa–Samsic) ed al nostro Giacomo Nizzolo ( Israel–Premier Tech). Il 34enne nativo di Oslo ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto orgoglioso della mia prima vittoria stagionale e la prima della mia carriera in Spagna. Devo il successo a tutta la squadra ed ai miei compagni di squadra che sono stati fantastici dal primo all’ultimo chilometro”. Il norvegese ha continuato dicendo: “Prima abbiamo controllato il distacco con la fuga, mentre nel finale siamo stati abili a preparare la volata.a ...

Alexander Kristoff ha vinto quest'oggi in volata la Clasica de Almería. Il ciclista dell' Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha primeggiato nello sprint chiudendo davanti a Nacer Bouhanni ...Non fa eccezione la gara odierna che, dopo 188km, vede il norvegese Alexander Kristoff vincere in una caotica volata di gruppo sul traguardo di Roquetas de Mar. La corsa si sviluppa nella più classica ...