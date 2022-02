Bonus psicologo | il governo trova i fondi | verso un voucher in base al reddito

Leggi su open.online

(Di domenica 13 febbraio 2022) Quelli della prossima settimana saranno giorni decisivi per il, bocciato dal Senato il 31 dicembre scorso nella Legge di bilancio, e ora possibile provvedimento del Milleproroghe. Uno dei sostegni più urgenti alla crisi post Covid della salute mentale, più volte raccontata da Open nei suoi risvolti più drammatici, era stato scaricato dalin poche ore, «perché prima ic’erano e poi non sono stati più messi a disposizione del Parlamento». Da lì una battaglia di associazioni, esponenti politici e cittadini, spesso giovanissimi, affinché la priorità alla cura della salute (non solo del corpo) fosse finalmente riconosciuta. Ed è proprio nei prossimi giorni che la partita si giocherà forse in modo definitivo: fonti delparlano di una volontà certa di individuare i ...