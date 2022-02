Ascolti TV | Sabato 12 febbraio 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) C'è Posta per Te - Maria De Filippi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro Nella serata di ieri, Sabato 12 febbraio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 febbraio 2022) C'è Posta per Te - Maria De Filippi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro Nella serata di ieri,12, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - fabiofabbretti : #CePostaPerTe conferma il successone con 5,3 milioni di spettatori e il 29.9% di share. Chiude in calo #TalieQuali… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2639 — Ascolti da domenica 6 a sabato 12 febbraio 2022: sale Power Book II: Ghost (… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 12 febbraio 2022: #Cepostaperte, #Taliequali2022, 007, Il cacciatore di giganti, dati #Auditel e… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 12 febbraio 2022: share di Tali e quali, C'è posta per te-Dati Auditel -