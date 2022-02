Aperitivo No Green Pass a Roma, centinaia di no vax si sono radunati a Monteverde e Piazza Vittorio (Di domenica 13 febbraio 2022) Aperitivo No Green Pass: cosa sta succedendo. A Roma c’è un chiaro divieto per qualsiasi manifestazione o sit in non autorizzato nei weekend, tuttavia diverse persone si sono date appuntamento in varie zone per degli aperitivi di gruppo all’aperto. Tutto inizia ancora una volta sui gruppi Telegram e WhatsApp: i punti nevralgici sono Piazza Scotti (Monteverde) e sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele. Anche Ostia è stata teatro di una situazione analoga. Vediamo insieme cosa è successo. E’ accaduto l’11 febbraio, proprio la prima giornata in cui non c’era l’obbligo di indossare la mascherina. sono circa 200 le persone che si sono presentate all’incontro in Piazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022)No: cosa sta succedendo. Ac’è un chiaro divieto per qualsiasi manifestazione o sit in non autorizzato nei weekend, tuttavia diverse persone sidate appuntamento in varie zone per degli aperitivi di gruppo all’aperto. Tutto inizia ancora una volta sui gruppi Telegram e WhatsApp: i punti nevralgiciScotti () e sotto i portici diEmanuele. Anche Ostia è stata teatro di una situazione analoga. Vediamo insieme cosa è successo. E’ accaduto l’11 febbraio, proprio la prima giornata in cui non c’era l’obbligo di indossare la mascherina.circa 200 le persone che sipresentate all’incontro in...

