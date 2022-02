Amici, una ballerina è incinta. L’annuncio emozionato del compagno nell’ultima puntata: “Divento papà” (Di domenica 13 febbraio 2022) Emozioni e sorprese durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. In studio per giudicare la gara tra i ballerini, l’ex professionista del programma Marcello Sacchetta ha annunciato che sta per diventare padre. La compagna, Giulia Pauselli, conosciuta proprio nel programma e attuale professionista della trasmissione è infatti incinta. Visibilmente emozionato, a chiamarlo per primo “papà” è proprio la padrona di casa. “Sì – dice lui – Sono felice”. “So quanto ci tenessi”, gli risponde De Filippi. Sacchetta quindi, commosso urla al pubblico: “Divento papà”. La ballerina, Giulia Pauselli, fa sapere Maria De Filippi, “vuole ballare anche incinta“. “Lo so – risponde l’ex professionista, in puntata in veste di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Emozioni e sorprese durante l’ultimadidi Maria De Filippi. In studio per giudicare la gara tra i ballerini, l’ex professionista del programma Marcello Sacchetta ha annunciato che sta per diventare padre. La compagna, Giulia Pauselli, conosciuta proprio nel programma e attuale professionista della trasmissione è infatti. Visibilmente, a chiamarlo per primo “” è proprio la padrona di casa. “Sì – dice lui – Sono felice”. “So quanto ci tenessi”, gli risponde De Filippi. Sacchetta quindi, commosso urla al pubblico: “”. La, Giulia Pauselli, fa sapere Maria De Filippi, “vuole ballare anche“. “Lo so – risponde l’ex professionista, inin veste di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Una pubblica opinione non è il sostituto del pensiero» (Warren Buffett). Buongiorno, amici! ?? #9febbraio - teatrolafenice : ?? «Come arrivano lontano i raggi di una piccola candela: così splende una buona azione in un mondo malvagio» (Will… - arvvenig : RT @segnodiluna: no vabbè quindi la nuova professionista di classico di amici lavora(va) al balletto di roma con serena, adesso chi glielo… - m_spagna : RT @anna_salvaje: In pratica si conferma quanto dicevo sopra: i pennivendoli mentono sapendo di mentire perché sanno che quasi nessuno appr… - giulibrie : @mattiechri_MC Scrivere che non ti è piaciuto che Carola fosse felice di rivedere un suo vecchio amico da prima di… -