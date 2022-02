Traffico Roma del 12-02-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 febbraio 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara Buongiorno sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente e rallentamenti in carreggiata interna tra la Tuscolana nella Appia verso la Pontina tratto Sud del raccordo anulare via Pontina dove Intanto abbiamoe rallentamenti la causa la chiusura della Laurentina in uscita dada giorni alla chiusura della via Laurentina sta provocando ripercussioni altro importante e chiusura quella della via Tuscolana Arco di Travertino e Vicolo Tuscolano verso Cinecittà possibili disagi deviazioni in via dell’Arco di Travertino possibile rientro da via Frascati alla in via Anastasio II attenzione un incidente rallentato ila Ponte Milvio e ricordiamo che alle 15 all’Olimpico è in programma Lazio Bologna rallentamenti nel quartiere Nomentano ...