Torino-Venezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Venezia, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. I padroni di casa per rialzare la testa dopo l’ultima sfortunata sconfitta, gli ospiti perché ormai sono in zona retrocessione e un altro passo falso potrebbe compromettere le chance di salvezza. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 12 febbraio. Torino-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa per rialzare la testa dopo l’ultima sfortunata sconfitta, gli ospiti perché ormai sono in zona retrocessione e un altro passo falso potrebbe compromettere le chance di salvezza. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 12 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - Dalla_SerieA : Juric: 'Col Venezia Belotti viene in panchina. Questo Toro merita di più' - - Mwangispoti2 : SERIE A ACTION (TODAY) 17:00 | Lazio Vs Bologna 20:00 | Napoli VS Inter 22:45 | Torino VS Venezia - infoitsport : Torino-Venezia, ok l'Over 1,5 Casa al novantesimo - infoitsport : Domani Torino-Venezia, Zanetti: 'Ci sono ancora 45 punti in palio, la storia è tutta da scrivere' -