Serena Bortone | è festa grande per lei | finalmente la notizia che la riempie d’orgoglio

Leggi su specialmag

(Di sabato 12 febbraio 2022) Arrivano grandi soddisfazioni per, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”: ecco tutti i dettagli.(screenshot YouTube)è la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, un talk show in onda su Rai 1 da settembre 2020. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15:55 e ha riscosso un incredibile successo negli ultimi due anni, piazzandosi tra i più seguiti in casa Rai. Caratteristica del programma è la presenza in studio degli “affetti stabili”, un gruppo di ospiti che affiancano quotidianamente la conduttrice. Tra questi troviamo Massimiliano Rosolino, Alessandro Cecchi Paone, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi e tanti altri ancora. Grazie anche alla presenza della, il programma è ben presto diventato ...