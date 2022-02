Rider, per non piangere (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci si passi il gioco di parole che, a cavallo tra due lingue, ci offre lo spunto per descrivere anche su queste pagine, dedicate al cibo, una parodia della canzone vincitrice del Festival di Sanremo che sta spopolando su tutti i canali, attirando anche la nostra attenzione. Stiamo parlando del video satirico realizzato dal duo comico PanPers, costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino. Non nuovi a scorribande canore per affrontare temi di varia natura (vi invitiamo a cercare le parodie delle canzoni più gettonate degli ultimi anni che totalizzano milioni di visualizzazioni a ogni uscita), questa volta toccano un argomento per noi molto sensibile e, con ironia e intelligenza, riescono a sviscerare tutte le problematiche connesse alla consegna a domicilio dei pasti da noi affrontate in diversi approfondimenti (qui, qui, qui, qui, qui e qui). Così il refrain “Brividi” di Mahmood e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci si passi il gioco di parole che, a cavallo tra due lingue, ci offre lo spunto per descrivere anche su queste pagine, dedicate al cibo, una parodia della canzone vincitrice del Festival di Sanremo che sta spopolando su tutti i canali, attirando anche la nostra attenzione. Stiamo parlando del video satirico realizzato dal duo comico PanPers, costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino. Non nuovi a scorribande canore per affrontare temi di varia natura (vi invitiamo a cercare le parodie delle canzoni più gettonate degli ultimi anni che totalizzano milioni di visualizzazioni a ogni uscita), questa volta toccano un argomento per noi molto sensibile e, con ironia e intelligenza, riescono a sviscerare tutte le problematiche connesse alla consegna a domicilio dei pasti da noi affrontate in diversi approfondimenti (qui, qui, qui, qui, qui e qui). Così il refrain “Brividi” di Mahmood e ...

