Pechino 2022, Goggia dopo la prima prova: “Contentissima e serena, siamo in costruzione” (Di sabato 12 febbraio 2022) Sofia Goggia è “Contentissima” dopo la prima prova cronometrata di discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. “dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua – sottolinea l’azzurra al termine della prova -. Era la mia prima prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado“. “Sono contenta, concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso – aggiunge la bergamasca ai microfoni della Rai -. Le Olimpiadi sono il posto dove si ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Sofiaè “lacronometrata di discesa libera alle Olimpiadi di. “il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua – sottolinea l’azzurra al termine della-. Era la miadi discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado“. “Sono contenta, concentrata,, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso – aggiunge la bergamasca ai microfoni della Rai -. Le Olimpiadi sono il posto dove si ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - infoitsport : START LIST PECHINO 2022 SUPERG FEMMINILE SCI ALPINO: PETTORALI e italiane in GARA - sportface2016 : #Pechino2022, Sofia #Goggia dopo la prima prova di discesa: 'Ho cercato di capire il ginocchio. Sono contentissima,… -