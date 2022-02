Pechino 2022 | discesa femminile con Sofia Goggia | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellaliberadi sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di. Occhi puntati su, che sembra essersi messa alle spalle i problemi fisici e va a caccia di una medaglia olimpica. Ovviamente non sarà facile, proprio per le tante incognite, ma l’azzurra ha sicuramente le carte in regola per salire sul podio. Oltre a lei, presenti anche altre sei azzurre: Elena Curtoni, Nadia Delago, Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago, Francesca Marsaglia. Atlete al via nella giornata di martedì 15 febbraio alle ore 11 locali (ore 4 italiane). IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI ...