Olimpiadi Pechino 2022 | programma gare 13 febbraio e orari tv

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Leindomenica 13alleinvernali di: Ore 2.05, Curling: sessione 6 round robin maschile; Ore 2.30, Bob: prima manche monobob femminile: Ore 3.00, Freestyle: prima manche qualificazioni slopestyle femminile; Ore 3.15, Sci alpino: gigante maschile, prima manche; ore 4.00, Bob: seconda manche monobob femminile: Ore 5.10, Hockey ghiaccio: Slovacchia-Lettonia, Girone C maschile: Ore 6.45, Sci alpino: gigante maschile, seconda manche; Ore 7.05, Curling: sessione 6 round robin femminile; Ore 8.00, Sci di fondo: staffetta 4×10 km maschile; Ore 10.00, Biathlon: inseguimento 10 km femminile; Ore 11.45, Biathlon: inseguimento 12,5 km maschile; Ore 12.00, Short Track: quarti di finale 500 metri maschili; Ore 12.27, Short ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Domani avrà l'ultima occasione individuale della sua Olimpiade. Dovrà essere bravo ad accelerare e prendersi dei rischi solo quando sarà veramente necessario. E' una mina vagante, anche gli avversari ...