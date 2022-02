La lettera di Gabriele a Noemi: “Io ti amo e te lo so dire” (Di sabato 12 febbraio 2022) Non parla molto del suo matrimonio Noemi in tv ma oggi lo ha fatto dallo studio di Verissimo, e per lei è anche arrivata una bella lettera che Gabriele, ha deciso di leggere. Una puntata dedicata ai successi di Sanremo, quella di oggi del programma di Canale5. E Noemi, che è amatissima, è stata tra le ospiti di Silvia Toffanin. Parlando di questi anni e di come la sua vita sia cambiata, ha spiegato quanto sia stato importante avere al suo fianco Gabriele, suo marito: “Quando raggiungi degli obiettivi c’è sempre la paura che poi ti scappino di mano. Indietro mi sono lasciata tanti modi di pensare, il pensare che non si possa cambiare. Non si può cambiare l’essenza, ma i procedimenti mentali che mandano fuori strada sì. Forse delle volte non si può farlo da soli. “ Ed è per questo che per lei è stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 febbraio 2022) Non parla molto del suo matrimonioin tv ma oggi lo ha fatto dallo studio di Verissimo, e per lei è anche arrivata una bellache, ha deciso di leggere. Una puntata dedicata ai successi di Sanremo, quella di oggi del programma di Canale5. E, che è amatissima, è stata tra le ospiti di Silvia Toffanin. Parlando di questi anni e di come la sua vita sia cambiata, ha spiegato quanto sia stato importante avere al suo fianco, suo marito: “Quando raggiungi degli obiettivi c’è sempre la paura che poi ti scappino di mano. Indietro mi sono lasciata tanti modi di pensare, il pensare che non si possa cambiare. Non si può cambiare l’essenza, ma i procedimenti mentali che mandano fuori strada sì. Forse delle volte non si può farlo da soli. “ Ed è per questo che per lei è stato ...

