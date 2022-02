Kamila Valieva: sul doping il Tas decide il 14 febbraio. Witt: "Ha 15 anni, va protetta" (Di sabato 12 febbraio 2022) Se Kamila Valieva potrà gareggiare il 15 febbraio, nella gara individuale di pattinaggio di figura lo si saprà il giorno prima: il 14 Tribunale arbitrale dello sport deciderà sulla riammissione alle ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Sepotrà gareggiare il 15, nella gara individuale di pattinaggio di figura lo si saprà il giorno prima: il 14 Tribunale arbitrale dello sportrà sulla riammissione alle ...

zairawrites_ : RT @catjolras: Per i miei mutual che seguono poco il pattinaggio e si chiedono che cazzo sia appena successo: Kamila Valieva, 15enne russa… - luminolo : RT @Eurosport_IT: Il destino di Kamila Valieva verrà deciso lunedì ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 - Eurosport_IT : Il destino di Kamila Valieva verrà deciso lunedì ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 - infoitsport : Pattinaggio di figura - La russa Kamila Valieva non trattiene le lacrime in allenamento - infoitsport : VIDEO Pattinaggio artistico, Kamila Valieva in lacrime durante l'allenamento tra le braccia della coach -