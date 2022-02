Juventus, Chiellini dice addio a fine stagione? Il motivo sconvolge tutti (Di sabato 12 febbraio 2022) I prossimi mesi rischiano di essere gli ultimi in maglia bianconera per Giorgio Chiellini; ecco perché il difensore potrebbe lascare. Il contratto in scadenza il trenta giugno del 2023 ma la paura, da parte dei tifosi bianconeri, che Chiellini possa appendere gli scarpini al chiodo con una stagione di anticipo. Andiamo a scoprire il motivo. LaPresseGiorgio Chiellini non è solo il capitano bianconero ma è anche il difensore più forte a disposizione di Allegri. Giocatore imprescindibile non solo a livello tecnico ma proprio dal punto di vista caratteriale e di come tiene costantemente alta la concentrazione dei suoi compagni. Diletta Leotta, la pausa caffè di fuoco: impossibile non guardare Il problema è una tenuta fisica che, considerando anche l’età (parliamo di un classe 1984), non è più delle ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 febbraio 2022) I prossimi mesi rischiano di essere gli ultimi in maglia bianconera per Giorgio; ecco perché il difensore potrebbe lascare. Il contratto in scadenza il trenta giugno del 2023 ma la paura, da parte dei tifosi bianconeri, chepossa appendere gli scarpini al chiodo con unadi anticipo. Andiamo a scoprire il. LaPresseGiorgionon è solo il capitano bianconero ma è anche il difensore più forte a disposizione di Allegri. Giocatore imprescindibile non solo a livello tecnico ma proprio dal punto di vista caratteriale e di come tiene costantemente alta la concentrazione dei suoi compagni. Diletta Leotta, la pausa caffè di fuoco: impossibile non guardare Il problema è una tenuta fisica che, considerando anche l’età (parliamo di un classe 1984), non è più delle ...

Advertising

juventusfc : Le condizioni di @chiellini ?? - GiovaAlbanese : Qui Continassa: #Bonucci da oggi a pieno regime, giovedì in campo. #Chiellini domani farà esami per capire meglio l… - GiovaAlbanese : ?? #Chiellini: lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra, resterà fuori per circa venti giorni. #Juventus - TheMattDP10 : ??ZAKARIA LO CHIAMA ALLA JUVENTUS: NUOVO COLPACCIO? - mariottismo : @Lleida21 Dal Milan, scanso sorprese, lo vedo fuori. È la Juventus, a mio avviso, che potrebbe prenderlo visto che… -