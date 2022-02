I convogli no Green pass marciano su Parigi (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cosiddetto convoglio della libertà formato dai Gilet gialli e da No vax nonostante il divieto della polizia vuole entrare nella capitale ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cosiddettoo della libertà formato dai Gilet gialli e da No vax nonostante il divieto della polizia vuole entrare nella capitale ...

Advertising

Alberto93383706 : RT @AccanConfeserce: Francia, i convogli no Green pass marciano su Parigi come in Canada - andra_andra2021 : RT @AccanConfeserce: Francia, i convogli no Green pass marciano su Parigi come in Canada - Simona449172161 : RT @AccanConfeserce: Francia, i convogli no Green pass marciano su Parigi come in Canada - AccanConfeserce : Francia, i convogli no Green pass marciano su Parigi come in Canada - AlbAuror : @AlbertoContri Intanto Le voglio dire : come si permette di infangare l'azione dei convogli verso le capitale d'Eur… -