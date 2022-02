Grande Fratello Vip: Arriva Barbara d'Urso. Ecco perché (Di sabato 12 febbraio 2022) Barbara d'Urso sarà presente alla finalissima del Grande Fratello Vip per il lancio della sua nuova trasmissione. Leggi su comingsoon (Di sabato 12 febbraio 2022)d'sarà presente alla finalissima delVip per il lancio della sua nuova trasmissione.

