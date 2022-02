GF Vip | pipì in camera | Giucas fa una strana richiesta | Lulù schifata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 12 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip 6,Casella ha abituato autori e compagni alle richieste più assurde, ma stavolta ha superato tutto quanto fatto in precedenza. Il paragnosta, indatti, ha chiesto alla produzione di avere un catetere, così da poter fare“comodamente” in. Laha letteralmente lasciato senza paroleSelassié, che è sbottata: “Ma che schifo, perché poi la gente dorme incon la tua!”. Cosa faranno gli autori? Per ora, a quanto pare, non hanno accolto la strambadi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, incidente intimo di Gianluca Costantino con Soleil Sorge La “reazione” dell’imprenditore alla presenza fisica della modella italo-americana è stata più ...