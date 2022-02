Genoa Salernitana, un crocevia per la salvezza (Di sabato 12 febbraio 2022) Genoa Salernitana è un vero e proprio crocevia per la salvezza: una partita che mette in palio più di tre punti Genoa Salernitana è la sfida salvezza del weekend. I ragazzi di Colantuono devono ripartire dalla buona prestazione casalinga contro lo Spezia per provare a fare il colpaccio in casa del Genoa. Una partita che mette in palio più di tre punti. I rossoblù di Blessin arrivano da due ottimi pareggi e i tre punti servono per dare una spinta ulteriore al morale e classifica. Colantuono ha un solo risultato dalla sua. crocevia della stagione per le due squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)è un vero e proprioper la: una partita che mette in palio più di tre puntiè la sfidadel weekend. I ragazzi di Colantuono devono ripartire dalla buona prestazione casalinga contro lo Spezia per provare a fare il colpaccio in casa del. Una partita che mette in palio più di tre punti. I rossoblù di Blessin arrivano da due ottimi pareggi e i tre punti servono per dare una spinta ulteriore al morale e classifica. Colantuono ha un solo risultato dalla sua.della stagione per le due squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SalernoSport24 : ???Uno scontro salvezza fondamentale per la classifica di entrambe. 3??Riusciranno i granata a portare una vittoria… - ilLazeticiano : @lellacmilan Genoa - Salernitana vs Spezia - Fiorentina Differenze. - SolosalernoIt : Genoa-Salernitana, due ex Grifoni (più uno) tra le fila granata - Solo Salerno - periodicodaily : Genoa-Salernitana: probabili formazioni e in tv #GenoaSalernitana #13dicembre #seriea - StefanoScacca : Sarà infatti giocato martedì 1 marzo alle ore 21. I nerazzurri disputeranno quindi la stracittadina tra i due impeg… -