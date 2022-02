Galaxy S22 a rate con Tim solo se sei cliente

Leggi su pantareinews

(Di sabato 12 febbraio 2022) La serieS22 acon Tim si può acquistaredai già clienti dell’operatore blu sul fisso, mentre è possibile acquistare i nuovi modelli Samsung in unica soluzione anche dai non clienti.S22 Ultra acon WindTreS22 acon Tim sulla rete fissa dell’operatore eper alcuni modelli online, mentre per gli altri è necessario recarsi in negozio. I clienti TIM di rete fissa che decidono di effettuare laizzazione di uno dei nuovi modelli Samsung potranno pagare le 30mensili direttamente in bolletta. Inoltre, bisogna anche essere clienti Tim sul fisso da almeno un anno e avere la domiciliazione della bolletta.S22 Plus acon ...