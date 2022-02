Covid Ragusa, positivi in calo ma ancora morti: altri 3 (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragusa – altri 3 morti per Covid in 24 ore in provincia di Ragusa. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 12 febbraio 2022. I positivi in totale sono 7.203 di cui 7.104 si trovano in isolamento domiciliare e 67 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 31 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 48.190 e il numero dei morti che arriva a 462. Tre i morti registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di: un uomo di 75 anni di Pozzallo, vaccinato con 3 dosi, morto in Rianimazione a Ragusa un uomo di 74 anni di Ragusa, vaccinato con 3 dosi, morto al pronto Soccorso di Modica un uomo di 72 anni di Santa Croce Camerina, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022)perin 24 ore in provincia di. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 12 febbraio 2022. Iin totale sono 7.203 di cui 7.104 si trovano in isolamento domiciliare e 67 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 31 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 48.190 e il numero deiche arriva a 462. Tre iregistrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di: un uomo di 75 anni di Pozzallo, vaccinato con 3 dosi, morto in Rianimazione aun uomo di 74 anni di, vaccinato con 3 dosi, morto al pronto Soccorso di Modica un uomo di 72 anni di Santa Croce Camerina, ...

