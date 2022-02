Cosa resterà delle mascherine

Leggi su agi

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Tiene il viso al caldo di inverno, può diventare uno scaldacollo, qualcuno la usa per pulire gli occhiali, e infine e soprattutto ci protegge dalle infezioni. La mascherina, dai molteplici usi, che ci ha accompagnato per due anni abbiamo imparato ad accettarla, alla fine. Anche se alle donne rovina il trucco. E adesso, che finalmente non è più obbligatoria all'aperto ancora in molti la indossano. In giro per le strade di Milano la gente non l'ha abbandonata, per ora. “Tanto bisogna comunque portarla con sé, allora è più comodo tenerla sul viso che metterla in tasca” dice Francesco, in giro con la fidanzata nelle vie del centro. Lei, ne indossa una color giallo girasole che fa pendant con la sciarpa. “Ormai mi sono abituata, mi sento più sicura. Senza mi sale l'ansia” dice Silvana, dai capelli argentati. Ricordo ancora le parole di un medico di base che nella fase acuta della ...