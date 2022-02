Conti pubblici | Visco | “Debito in discesa al 150% del Pil”

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La marcata ripresa dell’economia è stata decisiva per interrompere l’aumento del rapporto trapubblico e prodotto, che alla fine del 2021 potrebbe essere sceso su valori prossimi al, da circa il 156%, un livello nettamente inferiore a quanto previsto all’inizio dello scorso anno e anche alle valutazioni ufficiali pubblicate in autunno”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, nel suo intervento al congresso dell’Assiom Forex in corso a Parma. “In presenza di un saldo primario migliore delle attese ma comunque ampiamente in disavanzo, il calo del peso delrispetto al 2020 ha riflesso la forte differenza, negativa per oltre 5 punti percentuali, tra l’onere medio per interessi e la crescita nominale dell’economia”, hanuato. “Questo ...

ROMA - La ripresa economica, che si consoliderà nel 2022, impone un "riequilibrio strutturale dei", necessario anche per evitare tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , nel suo intervento di oggi al Congresso di Assiom ...Con il consolidarsi della ripresa dell'economia italiana "occorrerà perseguire un progressivo, continuo, riequilibrio strutturale dei, necessario anche per evitare di alimentare ...Nelle 127 volte in cui Milan e Sampdoria si sono affrontati in Serie A, i blucerchiati hanno perso 66 volte (31 pareggi e 30 vittorie): solo contro l'Inter conta più sconfitte ... hotel e altri locali ...o su singoli settori in difficoltà ma dice di no a generali misure "generalizzate di stimolo" che determinerebbero tensioni sui prezzi e rischi "per l'equilibrio dei conti pubblici". Inoltre, ha ...