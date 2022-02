Biathlon, Pechino 2022, Lukas Hofer: “Sono riuscito a dare il mio, con lo 0 si poteva stare nei primi cinque” (Di sabato 12 febbraio 2022) Lukas Hofer ha chiuso con un valido 14° posto la gara sprint alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un risultato che l’esperto azzurro prende e porta a casa, in vista di un inseguimento sul quale punta parecchio. La soddisfazione non è però completa, un po’ per l’errore a terra, un po’ perché c’erano anche possibili altre prospettive. Queste le parole al sito FISI: “Era ora che tornassi ad aver sensazioni che so di poter dare di più sulla pista, dopo gli ultimi giorni in cui ero rigido e non riuscivo a dar quello che volevo, ero sempre teso muscolarmente facendo tanta fatica. Al poligono son sempre stato tranquillo, a terra ho sempre fatto percorso netto tranne nella mista. In piedi ho sbagliato quel colpo, che può starci, però son riuscito a dare il mio. Peccato ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)ha chiuso con un valido 14° posto la gara sprint alle Olimpiadi Invernali di. Un risultato che l’esperto azzurro prende e porta a casa, in vista di un inseguimento sul quale punta parecchio. La soddisfazione non è però completa, un po’ per l’errore a terra, un po’ perché c’erano anche possibili altre prospettive. Queste le parole al sito FISI: “Era ora che tornassi ad aver sensazioni che so di poterdi più sulla pista, dopo gli ultimi giorni in cui ero rigido e non riuscivo a dar quello che volevo, ero sempre teso muscolarmente facendo tanta fatica. Al poligono son sempre stato tranquillo, a terra ho sempre fatto percorso netto tranne nella mista. In piedi ho sbagliato quel colpo, che può starci, però sonil mio. Peccato ...

