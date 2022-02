Ascolti tv 11 febbraio 2022 | Carlucci svela Fiordaliso e parte come nel 2021 | Incontrada nei panni di Fosca vince di mezzo punto in sovrapposizione

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le ammiraglie dominano e rimangono in equilibrio. InRai1 a 3,774 milioni e 18,4%, Canale 5 3,890 milionie 18,97% C’è indubbiamente un filo conduttore nella proposta del venerdì tra il pre Sanremo di Rai1, The Voice Senior, ed il post Sanremo. Due settimane fa, prima della grande kermesse canora, eleggendo campione Annibale Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio, Antonella Clerici aveva conseguito 3,882 milioni di spettatori ed il 19,5%, battendo il Grande Fratello Vip. Ieri – 11– l’ammiraglia pubblica ha proposto la prima puntata de Il Cantante Mascherato 3, molto ben promosso sulla rete. Su Canale 5 al posto dei vipponi, ha esordito una fiction giallo soft,Innocenti, con Vanessaa risolvere casi polizieschi diretta da Fabrizio Costa. La griglia della tv generalista ha ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - emabrue : Ascolti tv 11 febbraio 2022: Carlucci svela Fiordaliso e parte come nel 2021, Incontrada nei panni di Fosca vince d… - occhio_notizie : Ascolti tv, venerdì 11 febbraio: Il cantante mascherato batte Fosca Innocenti #ascoltitv - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 11 febbraio 2022: Il cantante mascherato vince di poco su Fosca Innocenti, bene NCIS e The Tr… - tuttopuntotv : Ieri sera il Prime Time l'ha vinto @milly_carlucci con @IlCantanteRai1 grazie al 20% di share, ma la nuova fiction… -

Redazione Sorrisi Canale 5 " Fosca Innocenti ": 3.919.000 spettatori (share 18,9%). Rai1 "Il Cantante Mascherato" : 3.502.000 spettatori (share 20%). Italia1 " The Transporter ": 1.344.000 spettatori