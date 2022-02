Alessio Terranova, morto lo chef in un incidente d’auto a Messina (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo chef Alessio Terranova è morto in un incidente stradale sulla statale 113 nel messinese. Il 37enne, originario di Falcone, era conosciuto anche per essere stato di recente a ‘Casa Sanremo’, l’area ospitalità del Festival. Per cause ancora da accertare la Bmw con a bordo lo chef e un amico è finita contro il guardrail. Il passeggero è rimasto ferito e portato all’ospedale di Milazzo. Mentre Terranova è morto sul colpo. La scorsa settimana, Terranova aveva scritto su Facebook: “Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Loin unstradale sulla statale 113 nel messinese. Il 37enne, originario di Falcone, era conosciuto anche per essere stato di recente a ‘Casa Sanremo’, l’area ospitalità del Festival. Per cause ancora da accertare la Bmw con a bordo loe un amico è finita contro il guardrail. Il passeggero è rimasto ferito e portato all’ospedale di Milazzo. Mentresul colpo. La scorsa settimana,aveva scritto su Facebook: “Terzo classificato comeline, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”. L'articolo proviene da Italia Sera.

