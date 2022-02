Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)DEL 11 FEBBRAIOORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI TRANSITA ANCORA INCOLONNATI A CAUSA DI UN INDICENTE DA VIA DEI RUTULI A POMEZIA IN DIREZIONESUL RACCORDO.SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO, NEL DETTAGLIO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONENORD E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SULLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO. SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE ...