Vaccino, al via la quarta dose in Piemonte per gli immunodepressi (Di venerdì 11 febbraio 2022) I soggetti immunodepressi possono ricevere la quarta dose di Vaccino anti Covid. Lo ha precisato in una nota il Ministero della Salute rispondendo a una richiesta di chiarimento della Regione Piemonte.In particolare gli immunodepressi che, dopo almeno 28 giorni dal completamento del ciclo primario con doppia dose, hanno ricevuto una terza somministrazione (cosiddetta “addizionale”) possono ricevere anche la quarta somministrazione (cosiddetta “booster”) una volta che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla dose addizionale. L’Unità di crisi ha dato quindi indicazione alle Aziende sanitarie di procedere con la convocazione di tutti gli oltre 58 mila immunodepressi che in Piemonte hanno già maturato i ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 11 febbraio 2022) I soggettipossono ricevere ladianti Covid. Lo ha precisato in una nota il Ministero della Salute rispondendo a una richiesta di chiarimento della Regione.In particolare gliche, dopo almeno 28 giorni dal completamento del ciclo primario con doppia, hanno ricevuto una terza somministrazione (cosiddetta “addizionale”) possono ricevere anche lasomministrazione (cosiddetta “booster”) una volta che siano trascorsi almeno 120 giorni dallaaddizionale. L’Unità di crisi ha dato quindi indicazione alle Aziende sanitarie di procedere con la convocazione di tutti gli oltre 58 milache inhanno già maturato i ...

