Università: ricercatore No Vax sospeso da ateneo Udine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vittorino Talamini, ricercatore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine, contrario al Green pass, è stato sospeso dall'ateneo friulano. A comunicarlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vittorino Talamini,del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'di, contrario al Green pass, è statodall'friulano. A comunicarlo ...

Advertising

il_piccolo : Ricercatore no vax sospeso dall’Università di Udine - EEtted : RT @FactaNews: Alcune delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Broccolo, ricercatore in microbiologia dell’università di Milano Bicocca… - Lucaarggh : RT @messveneto: Udine, l’università sospende il ricercatore no vax. Lui lo annuncia sui social: E’ uno dei docenti che hanno aderito all’ap… - messveneto : Udine, l’università sospende il ricercatore no vax. Lui lo annuncia sui social: E’ uno dei docenti che hanno aderit… - voltes48 : RT @konygrant: @danielebanfi83 @RobiVil @diMartedi @giovannifloris3 @unimib Grandioso. L'università spiega le sue posizioni sul tweet di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Università ricercatore Università: ricercatore No Vax sospeso da ateneo Udine Vittorino Talamini, ricercatore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine, contrario al Green pass, è stato sospeso dall'Ateneo friulano. A comunicarlo sui social e a ...

Lisa scoprirà nuovi campi fondamentali ... un team di ricercatori italiani, provenienti da diversi enti quali Gssi, Infn, Sissa e Università "... " afferma Andrea Maselli , ricercatore del Gssi e primo autore dell'articolo " Il corpo più piccolo ...

Università: ricercatore No Vax sospeso da ateneo Udine euronews Italiano Vittorino Talamini,del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'di Udine, contrario al Green pass, è stato sospeso dall'Ateneo friulano. A comunicarlo sui social e a ...... un team di ricercatori italiani, provenienti da diversi enti quali Gssi, Infn, Sissa e"... " afferma Andrea Maselli ,del Gssi e primo autore dell'articolo " Il corpo più piccolo ...