Tutela ambiente in Costituzione | ok Mattarella a riforma

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladell’inora è definitivamente nero su bianco. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha infatti firmato e promulgato la legge che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta, introducendo ladell’, della biodiversità e degli ecosistemi, approvata dalla Camera in via definitiva martedì scorso. Per quanto riguarda il primo articolo, viene introdotto un terzo comma in base al quale, accanto alladel paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche ladell’, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio didegli animali, ...