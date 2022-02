Superbonus | Draghi | governo vuole funzioni | presto correttivi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Per chiudere in positivo, posso aggiungere che ilche il meccanismoe quindi i varidovrebbero trovare posto in un emendamento cui sta lavorando il Ministero dell'...

Advertising

GianlucaVasto : #superbonus serve immediato Decreto per correggere il blocco della cessione del credito. Non si può attendere la co… - Tino44588447 : RT @davcarretta: Draghi smonta il superbonus del 110%: alcuni di quelli che più tuonano oggi sul superbonus (…) sono quelli che hanno scrit… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Draghi smonta il superbonus del 110%: alcuni di quelli che più tuonano oggi sul superbonus (…) sono quelli che hanno scrit… - paolo77jpm : RT @lapinna1: Sul superbonus “è stato previsto un sistema che prevedeva pochissimi controlli”#draghi - paolo77jpm : RT @lapinna1: E anche sul superbonus la tocca piano piano. #draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Draghi

Il Sole 24 ORE

Così il premier Marioconcludendo la conferenza stampa parlando delper l edilizia. 11 febbraio 2022Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa dopo il cdm ."L'un per cento è il contributo che l'edilizia ha dato alla crescita ma senzal'edilizia funziona lo stesso ha ...Così il premier Mario Draghi concludendo la conferenza stampa parlando del Superbonus per l edilizia.Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm ."L'un per cento è il contributo che l'edilizia ha dato alla crescita ma senza superbonus l'edilizia funziona lo stesso ha ...