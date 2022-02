Staminali | quel tesoro sprecato di cellule

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla nascita, è possibile conservare ledel cordone ombelicale, utilizzabili, in prospettiva, per diverse malattie. Ma l’Italia, per leggi indeguate, sfrutta poco e male questa opportunità. Si potrebbe dire che quando nasce un figlio, i genitori hanno a disposizione un piccolo. Sono le cosiddetteematopoietiche del cordone ombelicale, crioconservabili per la cura di varie malattie. Ma sarebbe meglio sostenere che è l’intera comunità a poter accedere al, visto che di una banca didel cordone potrebbero giovarsi futuri malati compatibili con un trapianto dile. La prova del loro valore sta proprio nell’etimologia del termine «ematopoetico», composto dalle parole greche «sangue» e «creare»: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Staminali quel

Panorama

E lui dicolloquio ricorda ogni singola parola: "Doug, non troviamo più una singola cellula ... come ad esempio il trapianto di cellule". L'articolo completo è disponibile su: https://...C'è un programma per ogni funzione e "apunto parte lo stimolo e io col cervello faccio lo ... Le cellule sono state geneticamente riprogrammate a uno stadio simile a quello delle...Con un post sui social, lo scrittore torinese di 63 anni ha annunciato la grave malattia che lo ha colpito: "Ehm, c'è .... Non è un granché " avverte Baricco - . Quel che è successo è che cinque mesi ...Le terapie Car-T funzionano anche dopo un decennio. Uno studio pubblicato su Nature certifica che le cellule immunitarie Car-T continuano a mantenere in remissione la leucemia linfocitica cronica nei ...