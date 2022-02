Stadi | si va verso la riapertura totale | c’è la data!

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “, per aprile obiettivo 100%“, titola stamane Tuttosport. A causa dell’incremento di contagi da Covid-19 nel mese di gennaio, gli impianti sportivi in Serie A sono tornati a capienza ridotta (5mila spettatori), ma la volontà del governo è quella di ritornare al massimo della capienza negliitaliani entro la fine della stagione. Napoli, Inter, Getty ImagesSulla situazione ha fatto il punto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ha confermato che entro fine febbraio si dovrebbe arrivare quantomeno al 75%, poi si valuterà il prossimo step, ovvero quello della. La speranza è quella di arrivarci entro la fine di marzo, prima della sfida Italia-Macedonia valevole per i playoff al prossimo Mondiale.

Ma il passo verso il ritorno alla normalità è doppio ... 1 marzo: aumenta capienza stadi Dall'1 marzo, hanno già annunciato Speranza e il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ...