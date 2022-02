Spalletti “Nuove prospettive in caso di vittoria con l' Inter”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo in campionato è arrivare fra le prime quattro, ma vincere contro l'aprirebbe le porte a. Saremmo in corsa anche noi per lo scudetto: una ‘figatà per chi fa questo sport, una situazione che amiamo”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia del big match del “Maradona” contro l'.“Io non ho nessuna rivincita personale da prendere. Vado avanti con la mia professionalità. Questa è una partita importante che ci può ripagare delle tante fatiche fatte. Ci teniamo moltissimo, come è corretto che sia. Per me non sarà una rivalsa: lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo”, ha aggiunto l'allenatore del team campano, ex di turno.“Quella nerazzurra è una squadra attrezzatissima, non a ...