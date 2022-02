“Sigfrido Ranucci mi ha minacciato via WhatsApp” | bomba in casa Report | è un caso di stato

Advertising

reportrai3 : MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il tes… - AzzolinaLucia : #Report fa un’informazione qualificata, competente, indipendente. E spesso scomoda. In una parola fa giornalismo (e… - gabrieligm : Il giornalista della RAI Sigfrido #Ranucci minaccia due parlamentari membri della Commissione di Vigilanza della Ra… - SamaRosa70 : RT @DavideRicci1973: Solidarietà a Sigfrido Ranucci. La gente onesta è tutta dalla tua parte. #Report #Ranucci #Ruggeri - 1einfinitimondi : RT @reportrai3: MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il testo integ… -

Ultime Notizie dalla rete : Sigfrido Ranucci

I servizi segreti e dietro i servizi di Report? L'inquietante ipotesi lanciata oggi da Aldo Torchiaro sul Riformista riaccende i riflettori su, che secondo una fonte interna avrebbe ideato un giro di fatture false per pagare alcuni freelance che gli proponevano dei filmati per demolire la reputazione di un politico. Tipo il ...I servizi segreti e dietro i servizi di Report? L'inquietante ipotesi lanciata oggi da Aldo Torchiaro sul Riformista riaccende i riflettori su, che secondo una fonte interna avrebbe ideato un giro di fatture false per pagare alcuni freelance che gli proponevano dei filmati per demolire la reputazione di un politico. Tipo il ...E' quanto scrive su Facebook il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Aggiunge il conduttore di Report: "Tosi mi aveva fatto registrare dai suoi uomini nel 2014. Era stato manipolato secondo una ...I servizi segreti e dietro i servizi di Report? L'inquietante ipotesi lanciata oggi da Aldo Torchiaro sul Riformista riaccende i riflettori su Sigfrido Ranucci, che secondo una fonte interna avrebbe ...