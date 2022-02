Sci alpino, startlist prova discesa femminile Olimpiadi: orari 12 febbraio, programma, tv, pettorali italiane (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio (ore 04.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing proseguono le gare di sci alpino e le ragazze avranno la possibilità di testare il pendio cinese, cercando di prendere le prime misure e fare delle valutazioni sulle linee migliori. L’obiettivo è quello di memorizzare la pista e di trovare il giusto feeling in vista della gara in programma martedì 15 febbraio (dopo altre due prove cronometrate, una domenica e l’altra lunedì). L’Italia riabbraccia Sofia Goggia. La Campionessa Olimpica di specialità, dopo aver rinunciato al superG, scenderà in pista dopo l’infortunio di Cortina d’Ampezzo, con la speranza che il fisico la supporti e che ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12(ore 04.00) andrà in scena la primacronometrata dellaliberaalleInvernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing proseguono le gare di scie le ragazze avranno la possibilità di testare il pendio cinese, cercando di prendere le prime misure e fare delle valutazioni sulle linee migliori. L’obiettivo è quello di memorizzare la pista e di trovare il giusto feeling in vista della gara inmartedì 15(dopo altre due prove cronometrate, una domenica e l’altra lunedì). L’Italia riabbraccia Sofia Goggia. La Campionessa Olimpica di specialità, dopo aver rinunciato al superG, scenderà in pista dopo l’infortunio di Cortina d’Ampezzo, con la speranza che il fisico la supporti e che ...

